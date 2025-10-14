Ahora

Está en el Museo Erótico de Barcelona

Esta es la primera revista de Playboy: con una entonces desconocida Marilyn Monroe y con un valor de 30.000 euros

Esta revista, que es original y se encuentra en muy buen estado, se puede ver en el Museo Erótico de Barcelona y se trata de la primera revista que salió de Playboy de un jovencísimo Hugh Hefner.

Así es la primera revista playboy de Marilyn Monroe que cuesta 30.000 euros: "Se vendieron 50.000 en 15 días"

Iñaki López presenta en 'Tesoro o cacharro' a sus nuevas concursantes, María José y Sonsoles, dos amigas desde la carrera de periodismo, que se fueron a vivir juntas a Nueva York, se enamoraron a la vez, se casaron en el mismo año, se separaron casi al mismo tiempo, son abuelas y las dos tiene un perro.

Las dos amigas tienen que elegir un objeto de entre los 12 que se encuentran en plató y que tienen desde 1 euro a 50.000 euros de valor. Finalmente, se deciden por una revista de Playboy en la que aparece Marilyn Monroe. Marc Flotats, un reputado coleccionista y experto en antigüedades, explica que se trata del "Playboy número 1, que se lanzó en diciembre de 1956": "Aquí tenemos a un jovencísimo Hugh Hefner que se acababa de despedir de otra revista tras pedir un aumento de sueldo y no concedérselo".

"Ahí comenzó su gran apuesta, la de crear una revista que hablara de literatura, cine, de arte, de música y de sexo", explica el experto, que afirma que "su mayor apuesta eran unas fotografías que había realizado Marilyn Monroe cuando todavía no era famosa por la que ella cobró 50 dólares". "De esta primera Playboy salieron 50.000 ejemplares al mercado y se vendieron todas en 15 días", destaca Marc, que insiste en que fue un éxito y este ejemplar es uno de ellos.

Entre su primer objeto elegido, un cuadro, y este ejemplar, las amigas deciden quedarse con el cuadro, por lo que pierden el valor de este histórico ejemplar de la revista que cuesta 30.000 dólares, el segundo premio más alto del programa. Puedes ver el momento en este vídeo.

