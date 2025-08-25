Ahora

13 días después

Controlado el incendio de Jarilla, el mayor de la historia de Extremadura, tras arrasar 17.355 hectáreas

Los detalles El devastador incendio, el mayor de la historia de Extremadura, se ha conseguido controlar 13 días después de que se originara. Ha quemado 17.355 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros.

Vista de una zona arrasada por las llamas en el Valle del Jerte.Vista de una zona arrasada por las llamas en el Valle del Jerte.EFE/ Eduardo Palomo

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha dado finalmente por controlado el incendio de Jarilla, en Cáceres, a las 21:00 horas de este domingo. El fuego, que se declaró el pasado 12 de agosto, llevaba ya 17.355 hectáreas afectadas en un perímetro de 170 kilómetros.

Este domingo por la noche, el Infoex desactivaba el nivel 1 de peligrosidad del incendio, que pasaba así a nivel cero, aunque en la zona han permanecido dos unidades de bomberos forestales, cuatro agentes del Medio Natural y un técnico de extinción.

Así, se ha logrado controlar este devastador incendio, el mayor de la historia de Extremadura, 13 días después de que se originara. Ya el viernes, el incendio había quedado estabilizado y se desactivó el nivel 2 del Infoex, rebajándose a nivel 1, y se replegaba el Puesto de Mando Avanzado del 112 Extremadura que ha estado estos días coordinando el operativo de emergencia, así como los medios externos que han colaborado en las tareas para su control y extinción.

La Junta de Extremadura declaraba este sábado la desactivación total del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (INFOCAEX), tras dar por neutralizado el incendio de Jarilla, en el que han permanecido medios propios del Infoex dedicados a tareas de consolidación del perímetro estabilizado.

El viernes pudieron regresar a sus casas los vecinos de las viviendas de la zona periurbana de Hervás, así como de las casas aisladas de Jerte, Tornavacas, Cabezuela y Navaconcejo tras decaer la evacuación que pesaba sobre ellos, una medida que durante los días previos ha ido afectando a otros municipios en función del avance del fuego, como Jarilla, Cabezabellosa, Villar de Plasencia o Rebollar.

En los momentos más críticos del incendio, medio millar de efectivos y cerca de una treintena de medios aéreos lucharon contra las llamas que han carbonizado miles de hectáreas en las comarcas del Valle del Jerte y del Ambroz, hasta entrar incluso en la provincia de Salamanca.

