Así es el posavasos firmado por Damien Hirts que está en un búnker y que hace perder a las concursantes 7.000 euros

Marc Flotats, un reputado coleccionista y experto en antigüedades, es el dueño de este objeto de coleccionista: un posavasos firmado por el artista Damien Hirts: "Es de un artista muy importante, pero es una obra menor".

María José y Sonsoles son dos amigas desde la carrera de periodismo, que se fueron a vivir juntas a Nueva York, se enamoraron a la vez, se casaron en el mismo año, se separaron casi al mismo tiempo, son abuelas y las dos tiene un perro. Ahora, las amigas visitan el plató de Tesoro o cacharro con el objetivo de lograr llevarse el mayor premio: 50.000 euros.

Para ello, deben elegir un objeto de entre los 12 que se encuentran en plató y que tienen desde 1 euro a 50.000 euros de valor. Al final del programa, a las amigas solo les quedan dos objetos: un posavasos firmado por un artista conocido o una prótesis con la que la deportista paralímpica Fiona Pinar compitió en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Por otro lado, el posavasos es un objeto de Marc que se encuentra envuelto y guardado en su búnker. "Es de mis favoritos por su historia", confiesa el experto, que explica que "tiene un dibujo original hecho a mano de Damien Hirts", un artista en el top mundial. "La historia bonita es que estaban en un restaurante en Nueva York y su representante pagó la cena y el artista por agradecimiento le hizo ese retraso", explica Marc Flotats.

Finalmente, las amigas deciden elegir el objeto de Marc, el posavasos, y descartar la prótesis. Uno de ellos cuesta 3000 euros y el otro, el segundo premio más grande del programa, 30.000 euros. ¿Habrán escogido bien? ¡Descúbrelo pinchando en el vídeo principal de esta noticia!

