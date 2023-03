La patronal de la hostelería en Cádiz, una de las provincias con las tasas de paro más altas en el país, asegura que no encuentra camareros.

"Hay una pregunta que se hace cualquier persona sensata: si Cádiz es una de las provincias con más paro de España, ¿cómo es posible que estemos pensando en traer a trabajadores de fuera -de España-?", cuestiona el presidente de HORECA, Antonio de María Ceballos, para agregar a continuación: "Habría que preguntarles a los parados".

El programa laSexta Xplica se ha desplazado a la provincia andaluza, donde ha podido recabar diversos testimonios de trabajadores, como puede observarse en el vídeo superior.

"Estuve casi un año trabajando y me di cuenta de que no había cotizado nada; he estado en sitios trabajando en los que cobraba un euro y medio la hora (...) el empresario te dice "es lo que hay"; se puede oler esa precariedad en cada bar que pisas...". Estos son sólo algunos fragmentos de los relatos de precariedad.