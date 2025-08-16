Revilla, sobre los presuntos "trincones": "Estamos ante una corrupción a nivel 'premium", no de España, sino de Europa"

El expresidente de Cantabria criticó duramente en laSexta Xplica la presunta trama de corrupción ligada a Montoro, a quien acusó de impulsar medidas fiscales favorables al juego mientras él lideraba una campaña contra esta práctica, en 2012.

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, acudió al programa de laSextaXplica para hablar sobre la sombra de la corrupción que sacude la actual escena política y para recordar, también, su "guerra" con Cristóbal Montoro, la cual tiene su origen en 2012.

Durante su intervención, Revilla se remonta a 2012 para recordar cómo en medio de una camapaña política contra el juego, donde el expresidente cántabro denunció que "meterse en el vicio del juego era una ruina personal", Montoro sacó una disposición donde "las perdidas del juego desgrababan".

Lo cierto es que el caso Montoro sigue sumando protagonistas, y Revilla opina que de confirmarse la trama, "nos encontramos ante el mayor caso de corrupción no de España, sino de Europa". "Estamos hablando de una corrupción de nivel 'premium'", señaló Revilla, haciendo alusión a la división de categorias entre "premium y cutre" fomentado por Gabril Rufián.

"Koldo te llama a la puerta con esa pinta de pasar la gorra y sospechas, pero estos son verdaderos 'gentlemans', menos Montoro, que es como yo, ¡no da la talla!. Sin embargo, el equipo que lleva al Ministerio es para verlos, parecen salidos del Corte Ingles, impecables, perfectamente uniformados, ¡dudas hasta de que te vayan a robar!". "Es gente que viste de maravilla, habla de maravilla y dan el pego, son unos presuntos trincones 'premium', auténticos profesinales", insistió Revilla.

