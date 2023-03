Ana María Trinidad es una vecina de Parla (Madrid) desempleada. Recientemente se ha separado de su pareja, y ante la imposibilidad de afrontar el pago del alquiler de una vivienda se ha visto obligada a regresar a la casa de sus padres.

En la citada residencia conviven siete personas: los dos hijos menores de Ana María, con los que duerme en la misma cama, sus padres y hermanos. "Es compleja mi vida, la verdad", relató la mujer durante una intervención en el programa laSexta Xplica, como puede observarse en el vídeo superior.

La joven, que siempre ha estado trabajando, según indicó, lamentó que en Parla no encuentra alquileres por debajo de los 650 euros. "Con dos niños que tengo no me dan ayudas. Es muy triste", reiteró.