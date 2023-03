Martín Jiménez, propietario de la taberna 'Casa Martín', en la zona de Retiro, Madrid, afirmó en laSexta Xplica que, en su caso, no ha "repercutido los costes al cliente en su grado total por miedo a que el consumo decaiga". Sin embargo, reconoció que, por lo menos en la zona en la que él está "la hostelería va a todo trapo". "Eso es así de simple. No sé a costa de quién, pero va a todo trapo", señaló, una sinceridad que el profesor Gonzalo Bernardos celebró: "Le felicito; me alegro de que alguien diga la verdad".

"La caja que se está haciendo no se ha hecho en la vida, y yo llevo con mi negocio 35 años. Yo no he tenido estos números en mi vida", confesó, al tiempo que contó que su hijo mayor es uno de los managers del hotel Ritz y también le dice que "están hasta arriba", y tiene relaciones "con hoteleros de Madrid que también dicen que la hostelería está hasta arriba".

En la misma línea, David, hostelero expresó estar "totalmente de acuerdo" con Martín e indicó que su negocio también está "creciendo mes a mes".