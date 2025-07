El susto de Revilla al recibir la llamada de su abogado en directo: "Has hablado de Rato... ¡Te vas a buscar otra demanda!"

"Ah, que no me estás viendo. Menos mal"

"Esto es la segunda vez que pasa en directo", señala José Yélamo al escuchar sonar en el plató de laSexta Xplica el teléfono de Miguel Ángel Revilla. "Es mi abogado, el del pleito con el rey", desvela entre risas el expresidente de Cantabria. "Mira que te lo he dicho. Antes has dicho lo que has dicho de Rodrigo Rato y te he dicho: 'te vas a meter en un lío y te vas a buscar otra demanda", dice con preocupación el presentador.

Yélamo le anima a devolverle la llamada en el momento. "¡Oye, que estoy en el programa! ¿Por qué me llamas?", le pregunta en primer lugar en cuanto descuelga. "Ah, que no me estás viendo. Menos mal", dice con alivio mientras Yélamo se parte de risa.

"Retiro lo de 'rata'", se cura en salud el cántabro, para después seguir bromeando: "Podría darme la noticia de que el fugado me ha retirado la demanda. Pero no, no era nada importante. Me ha dicho que estaba en una cena".

Aun así, su móvil vuelve a sonar. "Este es otro, que no lo conozco. Mira, manda mensaje además", dice. Un mensaje que no dice absolutamente nada. "A mí, lo de que te llame tu abogado un sábado a las 23:45 h... ¿tendrá algo que ver con lo del emérito?", deja caer el periodista.

Mientras intenta continuar con su intervención, el teléfono de Revilla vuelve a sonar en varias ocasiones, como puede verse en el vídeo principal de esta noticia.