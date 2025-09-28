Santiago Martínez-Vares, sobre Ayuso: "Un gobernante político nunca puede defender que alguien no pague impuestos"

El asesor político también ha asegurado que la presidenta madrileña y Pedro Sánchez son "dos focos que se retroalimentan".

Santiago Martínez-Vares ha analizado el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, acusado, entre otras cosas, de un delito fiscal.

"Aquel día que Isabel Díaz Ayuso dijo que era falso que él (González Amador) deba 350.000 euros, que no hay fraude alguno, ese día cruzó una línea. Con las banderas de la Comunidad de Madrid decidió defender a un presunto evasor fiscal. Un gobernante político nunca puede hacer eso, defender que alguien no pague impuestos", ha aseverado el asesor político.

De hecho, Martínez-Vares Ayuso ha apuntado que "lo que dice ella y lo que critica ella es exactamente lo que está haciendo". "Ayuso tiene un problema porque su novio se va a sentar en el banquillo y va a ser juzgado. Si ella no hubiera vinculado su futuro al de su pareja, el caso estaría en otra vertiente", ha añadido.

Ahora bien, el asesor político ha encontrado una semejanza entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez, cuando se investiga a su entorno, ataca a los jueves. E Isabel Díaz Ayuso hace lo mismo. Estamos en un callejón sin salida. Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso son dos focos que se retroalimentan".

