Pedro J. Ramírez: "Es una muy mala noticia para la democracia que Sánchez haya anunciado que va a volver a presentarse a las elecciones"

El director de 'El Español' ha aportado un dato sobre los presidentes del Gobierno que se presentaron a las siguientes elecciones: solo Felipe González perdió unos comicios (contra José María Aznar en 1996).

Pedro J. Ramírez, director de 'El Español', ha pasado por laSexta Xplica para presentar su nuevo libro ('Por decir la verdad') y para tratar la actualidad política española.

Para ello, ha utilizado la goleada de España a Malta para clasificarse a la Eurocopa de 1984 para explicar la estadística de los presidentes del Gobierno que se presentan a las siguientes elecciones.

"¿Os acordáis del 12 a 1? ¿Sabéis cuántas veces se ha presentado el inquilino de la Moncloa a las elecciones en 48 años? Se han presentado 13 veces. 13 de 17 veces se ha presentado quien estaba en la Moncloa ¿Y sabéis cuántas veces han seguido en la Moncloa después de las elecciones? 12 a 1", ha comentado.

Como ha detallado, "en 48 años solo ha habido una vez en la que le jefe de la oposición haya sacado al que estaba en la Moncloa": José María Aznar en 1996. "Y solo ha habido dos veces en la que el jefe del Gobierno haya perdido: en el 96 y en 2023, pero Sánchez se las apañó para seguir en el poder", ha añadido.

Ahora bien, el director de 'El Español' también ha desvelado que no considera bueno que Pedro Sánchez se vuelva a presentar a los comicios de 2027: "Me parece que es una muy mala noticia para la democracia que el presidente haya anunciado que va a volver a presentarse. Prohibido perpetuarse en el poder".

