Un joven lanza un mensaje a Garamendi: "Hay que hablar conociendo la realidad de la gente"

Aritz Durán ha respondido al presidente de la CEOE, quien comparó el intento de la reducción a la jornada laboral a 37,5 horas semanales al tiempo dedicado a los entrenamientos que realiza Carlos Alcaraz.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, criticó esta semana la reducción de la jornada laboral propuesta por Yolanda Díaz. "[[LINK:INTERNO|||Article|||68d6554a5c37090007e81b70|||¿Tú crees que Carlitos [Alcaraz] trabaja 37,5 horas a la semana?]] No", aseveraba este jueves en el foro Forbes Spain Economic Summit 2025.

A raíz de ello, Aritz Durán, un joven estudiante, le ha enviado un mensaje desde laSexta Xplica: "Los trabajadores, y esto es un mensaje para el señor Garamendi, no pueden trabajar 37 horas y media y ganar 40 millones porque no son deportistas de élite. Quizás usted, si trabaja 37,5 horas, le rebajan 10.000 euros".

"Pero hay que hablar conociendo la realidad de la gente. Un trabajador que gana 1.200 euros al mes no se puede permitir una vivienda o un joven no puede ahorrar para pagarse un máster. Así que no vengan a vendernos la moto de las 37 horas y media", ha añadido.

Además, el joven ha explicado que se están enfrentando "entre pobres": "Estamos culpando a gente que gana 1.500 euros, a nuestros padres y abuelos. Abuelos que, por cierto, levantaron este país después de la guerra y que nos dieron la educación y sanidad pública. Abuelos que se pudieron comprar casas porque también salían a reivindicar nuestros derechos. Y no es cosa de 'boomers' o jóvenes".

