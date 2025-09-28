Julen Bollain: "Que alguien diga que prefiere vivir como se vivía hace 50 años no tiene ningún sentido"

El profesor de la Universidad Mondragón ha recordado que tanto la mortalidad infantil como la esperanza de vida tenían peores datos entonces que en la actualidad.

A raíz de las palabras de Antonio Garamendi este semana sobre los jóvenes, laSexta Xplica ha realizado un debate sobre si hay una guerra generacional y, durante el mismo, Julen Bollain ha recordado cómo se vivía hace medio siglo.

"La tasa de mortalidad infantil en 1970 era de 8,6 niños de cada 1.000. En el 2023, 2,6%. Se ha reducido casi cuatro veces. La esperanza de vida era de 72 años y en 2023 es de 84 años. A mí que alguien hoy en día diga que prefiere vivir como se vivía hace 50 años a como se vive ahora no tiene ningún sentido", ha afirmado.

El profesor de la Universidad Mondragón ha señalado que "las carreteras, la sanidad, la educación... que se luchó entonces es un tesoro que tenemos que seguir luchando por resguardar".

Ahora bien, Bollain sí ha señalado que los jóvenes enfrentan un doble problema en la actualidad: "Por un lado la estabilidad laboral. Las personas jóvenes tienen menos estabilidad de la que se tenía antes. Y la vivienda. Es el problema central. Si tú destinas el 60 o 70% al alquiler, no puedes ahorrar".

"¿El problema de esto es de los pensionistas? No. La fractura no está entre jóvenes y mayores, está en quienes tienen garantizado su futuro y quienes no saben cómo van a planear el mes que viene", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.