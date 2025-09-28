Hoy, en Salvados, Gonzo viaja a Ademuz con Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina: "Aquí encontramos la amabilidad que ya no hay en las ciudades"

Gonzo charla con Elvira Lindo y su marido, Antonio Muñoz Molina, sobre su trayectoria profesional, la creación de personajes icónicos como Manolito Gafotas y su relación con la cultura popular.

Esta noche, a las 21:35 horas en laSexta, Salvados viaja a Ademuz, el pueblo natal de la madre de Elvira Lindo, para mantener una conversación íntima y tranquila con la creadora de Manolito Gafotas. Tras una vida entre Nueva York, Lisboa y Madrid, Lindo y su pareja, Antonio Muñoz Molina, pasan ahora largas temporadas en este rincón de la España vaciada, en el interior de la provincia de Valencia, donde -según Lindo- encuentran "la cordialidad y la amabilidad de los vecinos que ya no se encuentran en las grandes ciudades".

Elvira Lindo repasa con Gonzo su trayectoria vital y profesional: sus inicios en la radio, su paso por la televisión privada en los 90, la creación de personajes icónicos como Manolito Gafotas y su relación con la cultura popular. La escritora recuerda también momentos decisivos de su vida personal.

Por su parte, Antonio Muñoz Molina explica a Gonzo su regreso al trabajo en la tierra, inspirado en su infancia en Úbeda, y habla de la depresión que padece desde hace más de un año. "Es acostarte por la noche y no querer despertarte por la mañana", explica. Para el escritor, reconectar con la naturaleza ha sido una terapia: "Cuando yo lo hacía de niño me parecía un horror. Ahora, volver a la huerta es como si nunca lo hubiera dejado".

Una reflexión sobre raíces, salud mental y medios de comunicación

Paseando por el pueblo, el monte o sentados en un jardín, Gonzo y Lindo conversan sobre cómo ha cambiado España desde la Transición, tanto desde un punto de vista social como desde la perspectiva cultural y de los medios de comunicación.

La charla de Gonzo con Lindo y Muñoz Molina retrata cómo dos de los intelectuales más influyentes de las últimas décadas viven su nueva etapa en un entorno rural y reflexionan sobre temas tan actuales como la salud mental, el feminismo, la política o el individualismo contemporáneo.

El programa también muestra cómo es la vida en un pueblo de apenas mil habitantes, las charlas con los vecinos en el bar, el huerto familiar y los recuerdos de infancia de Lindo. Un retrato humano y generacional de dos referentes culturales que reflexionan sobre el pasado y el presente de España y sobre el sentido de pertenencia, la salud mental y la búsqueda de un lugar en el mundo.

¿Qué encuentra Elvira Lindo en Ademuz que no le dan las grandes ciudades? ¿Cómo se reinventa un escritor como Muñoz Molina a los 68 años? ¿Y qué mirada tienen ambos sobre el país en el que viven hoy?

