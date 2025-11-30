Santiago Martínez-Vares: "En algún momento las tragaderas de los socios saltarán porque no pueden aguantarlo todo"

El asesor político ha apuntado que todavía quedan muchos procedimientos judiciales con el PSOE involucrado por delante y que "en algún momento las tragaderas de los socios saltarán porque no podrán resistirlo todo".

Santiago Martínez-Vares ha aseverado en laSexta Xplica que ve a unos socios del Gobierno "con unas tragaderas demasiado anchas": "Y eso no es bueno para la democracia".

"Como mínimo deberíamos estar hablando de responsabilidad in vigilando y una moción de confianza. Eso sería lo normal, pero el presidente del Gobierno ha decidido instalarnos en una anormalidad democrática donde lo único importante es resistir y mantenerse en el poder", ha afirmado sobre la situación del Ejecutivo.

El asesor político ha recordado que "estamos en primero de la parte de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán y nos quedan otros procedimientos": "Y cuando uno entra en un juzgado, no sabe cómo va a acabar saliendo. La investigación en la Audiencia Nacional por el dinero en efectivo veremos cómo acaba y ahí el presidente del Gobierno ha reconocido manejar dinero de esa caja".

"En algún momento las tragaderas de los socios saltarán porque no podrán resistirlo todo", ha concluido.

