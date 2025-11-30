Enma López (PSOE), sobre el PP: "Nos acusaron de vender a España; ahora parece que andan mendigando el apoyo de Junts"

La socialista ha asegurado que en el partido "no hay ningún temor" ante la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo presente una moción de censura al Gobierno.

Con la entrada de José Luis Ábalos y Koldo García en prisión, Alberto Núñez Feijóo ha comenzado a escenificar la posibilidad de una moción de censura al Gobierno.

No obstante, en laSexta Xplica, la socialista Enma Lópezha desvelado que en el Ejecutivo "no hay ningún temor" por ello: "Lo que debería hacer el PP si de verdad está convencido es conseguirlo".

"Pero no nos olvidemos de que esa moción de censura requeriría los votos de Junts. Esos de los que nos acusaron que suponía vender a España, esos que sacaron a los españoles a la calle con millones de banderas. Y ahora parece que andan mendigando ese apoyo. Bienvenidos al parlamentarismo", ha sentenciado.

Además, Enma López ha apunado que mientras tanto "hay un partido buscando diálogo y sacando adelante leyes que mejoran la vida de los españoles".

