Rufián: "Me quedé corto en la comisión de Mazón; nadie se cree que anduvo 37 minutos y no lo viera nadie"

El portavoz de ERC en el Congreso ha confesado a José Yélamo que no salió "satisfecho" por su actuación en la comisión de este pasado lunes realizada al expresident por el día de la DANA y ha respondido a los que le critican por sus formas en la misma.

laSexta Xplica ha hablado con Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, sobre su actuación este pasado lunes en la comisión de investigación en el Congreso a Carlos Mazón por su gestión en el día de la DANA en la Comunidad Valenciana, una sobre la que asegura que se "quedó corto"

Rufián ha confesado a José Yélamo que fue un momento difícil emocionalmente: "Me cargué de una responsabilidad que quizás emocionalmente no es sana, pero creo que debía y no quiero parecer aquí ningún iluminado. Yo quería aprovechar la incidencia que tengo para que este tipo saliera con la cara roja, figuradamente. Llevo semanas pensando en ello, pero los últimos tres días fueron especialmente duros".

No obstante, ha desvelado que no acabó contento con su intervención: "No salí satisfecho porque no acabé con todas las víctimas de las que quería hablar. Me faltó tiempo, pero me quedé corto. Lo que tengo claro es que me quedé corto".

Y, respecto a que apenas dejara margen a las respuestas de Carlos Mazón, ha explicado que tampoco quería escucharlas: "No quería. Me interesaba poco lo que dijera. ¿Para que me mintiera?".

"Lo importante de lo que sucedió el lunes es que este tipo pudiera dar la palanca para que pudiera enfrentarse a la jueza y poder acabar en la cárcel, bajo mi punto de vista. Es que nadie se cree que un presidente de la Generalitat, ese día, le dice a sus escoltas que se vayan y él camina durante 37 minutos desde el parking hasta el Palau y nadie lo ve. Eso es mentira. Por culpa de la desidia, de la irresponsabilidad y de la miseria política de este tío es que murió gente por la cara. Familias enteras que fueron a buscar a sus hijos al colegio y murieron por el camino", ha añadido.

Por último, ha sido tajante en su respuesta a aquellos que han criticado su dureza durante la comisión: "Que salgan a la calle y hablen con las víctimas".

*Ya puedes ver la entrevista completa a Gabriel Rufián en laSexta Xplica en Atresplayer

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.