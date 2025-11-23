Ahora

De 39 años

Muere una mujer en un incendio en una casa de campo en Lora del Río (Sevilla)

Los detalles Sobre las 00:30 de este domingo, los servicios de emergencias recibieron una llamada que alertaba de que se había originado un fuego en una vivienda de la localidad.

Camión de bomberos de la provincia de SevillaCamión de bomberos de la provincia de SevillaEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una mujer de 39 años de edad ha fallecido esta madrugada en un incendio declarado en una casa de campo en Lora del Río (Sevilla), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El Teléfono de Emergencias 112 atendió en la noche de este domingo, sobre las 00:30 horas, un aviso que alertaba de un fuego declarado en una vivienda de la urbanización La Pastora de la localidad sevillana.

Hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil, dos dotaciones de Bomberos, Policía Local y efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061. No obstante, no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer de 39 años de edad.

Los Bomberos procedieron a la extinción del incendio, aunque por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se declaró.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Rufián, sobre el juicio al fiscal general: "El PSOE se repartió con el PP el CGPJ, con su pan se lo coman"
  2. Los aliados de Ucrania rechazan el plan de paz de Trump porque "requiere de trabajo adicional"
  3. El exobispo de Cádiz se defiende y tacha de "injusta y falsa" la acusación de abusos sexuales a un menor
  4. Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras el aviso de EEUU del aumento de la actividad militar
  5. La clínica dental que atendió a la niña fallecida en Alzira no tenía autorización para realizar sedación intravenosa
  6. Infantas, personalidades y nietos en el extranjero incluidos: Juan Carlos I reúne a toda la familia por los 50 años de la monarquía