Muere una mujer en un incendio en una casa de campo en Lora del Río (Sevilla)

Camión de bomberos de la provincia de Sevilla

Los detalles Sobre las 00:30 de este domingo, los servicios de emergencias recibieron una llamada que alertaba de que se había originado un fuego en una vivienda de la localidad.

Una mujer de 39 años ha perdido la vida en un incendio ocurrido en una casa de campo en Lora del Río, Sevilla, según el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. El incidente fue reportado al Teléfono de Emergencias 112 alrededor de las 00:30 horas del domingo, alertando sobre un fuego en una vivienda de la urbanización La Pastora. A la escena acudieron la Guardia Civil, dos dotaciones de Bomberos, Policía Local y personal del Centro de Emergencias Sanitarias 061. A pesar de los esfuerzos, no lograron salvar a la mujer. Las causas del incendio aún no han sido esclarecidas.

Una mujer de 39 años de edad ha fallecido esta madrugada en un incendio declarado en una casa de campo en Lora del Río (Sevilla), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El Teléfono de Emergencias 112 atendió en la noche de este domingo, sobre las 00:30 horas, un aviso que alertaba de un fuego declarado en una vivienda de la urbanización La Pastora de la localidad sevillana.

Hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil, dos dotaciones de Bomberos, Policía Local y efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061. No obstante, no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer de 39 años de edad.

Los Bomberos procedieron a la extinción del incendio, aunque por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se declaró.

