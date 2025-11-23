Una clienta se encuentra un pollo frito y empanado con cabeza y todo en un restaurante de comida rápida

En este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión Weekend, somos testigos del momento en el que una clienta se encuentra que el pollo frito que ha pedido viene con cabeza.

Aruser@s Weekend rescata de entre los vídeos más increíbles de la semana este en el que se muestra qué es lo que recibe una clienta de un restaurante de comida rápida cuando pide un pollo frito.

Tal y como puede verse en estas imágenes, la mujer muestra a cámara como su comida está frita y empanada, pero esconde una sorpresa: el animal aún conserva su cabeza e incluso su pico.

"Qué grima", comentan en el plató del programa de laSexta. "Bueno, el pescadito frito también nos los comemos así", señala María Moya, mientras que Angie Cárdenas no puede evitar un escalofrío.

