Crítico
Monrosi, tras la condena al fiscal general: "El TS ha despreciado a los periodistas que aseguraron que la fuente en ningún caso fue él"
El periodista ha querido "reconocer" en laSexta Xplica "el trabajo de todos los compañeros periodistas que han pasado por el Tribunal Supremo a defender el oficio" en el caso del fiscal general.
José Enrique Monrosi ha reaccionado en laSexta Xplica a la condena al fiscal general y ha querido "reconocerel trabajo de todos los compañeros periodistas que han pasado por el Tribunal Supremo a defender el oficio, que han hecho un trabajo ejemplar en varios medios de comunicación".
"Por supuesto, pongo en valor antes que nadie a mis compañeros de 'eldiario.es', que fueron los que dieron la exclusiva y a los que el Tribunal Supremo ha despreciado no teniendo en cuenta su testimonio, tras asegurar que la fuente en ningún caso fue el fiscal general", ha manifestado el periodista.
