Rufián pone en duda la continuidad del Gobierno hasta 2027 y advierte: "Lo que le pase al PSOE será culpa del PSOE"

Aunque Rufián desea que la legislatura llegue a 2027, en esta entrevista para laSextaXplica adviertió que "todo dependerá si las informaciones siguen escalando". De ser así, pide "dar voz a la gente".

El pasado junio, Gabriel Rufián se sentó junto a José Yélamo para analizar la situación política actual después del encontronazo que mantuvo en el Congreso de los Diputados con Pedro Sánchez a raíz del escándalo de Santos Cerdán.

Rufián confesó no estar seguro de que el Gobierno logre completar toda la legislatura, por lo que insistió en la necesidad de "aprovechar" el tiempo disponible. "Lo que tengo que hacer es aprovechar el tiempo que tenemos. ¿Qué va a quedar? ¿Un mes o un año? Dependemos de las informaciones que surjan. Teóricamente, el presidente del Gobierno habla de 2027. Ojalá sea así, pero lo que vamos a hacer es seguir diciendo que esto son inventos. Y yo he sido el primero que he dicho que hay una ofensiva judicial, policial, digital y mediática contra este Gobierno desde el minuto uno. Ahora bien, aquí ha habido tres tipos que se han repartido el dinero", zanjó.

Yélamó insitió en conocer si a Rufián le "compensa aguantar en estas condiciones y tragar corrupción con tal de que no entre la ultraderecha al Gobierno". "Nosotros no azuzamos ningún miedo, ni estamos instalados en el mal menorismo que pregona constantemente el PSOE desde hace ya bastantes años. Que el PSOE vive del 'que viene el lobo' y de que 'soy lo mejor entre todo lo peor' casi 40 años y principalmente desde los últimos 5 años", respondió el político.

"A nadie se le escapa que Feijoo no es presidente por Vox, que es un componente tóxico. Feijoo es el primer presidente del Partido Popular que no puede gobernar con la derecha vasca o con la derecha catalana, y eso merecería una reflexión por parte de la derecha de este país, y pensar que deberían ser un poquito mejor. ¿Esto hace que el PSOE siga? Sí. ¿Esto hace que muchísima gente prefiera a corruptos que a Abascal? Sí", subrayó el político, asegurando que su partido lo que no quiere es "decidir entre escoger a corruptos rojos y corruptos verdes o azules".

"Si esto sigue escalando, nosotros lo que pediremos al presidente del gobierno es que dé voz a la gente. Lo que le vaya a pasar a este país, a este gobierno o al PSOE es culpa del PSOE; yo no tengo la culpa de que Santos Cerdán, Koldo y Ábalos, en un audio, a parte de comportarse como presuntos corruptos, se comporten como proxenetas", zanjó.

*Este programa pertenecete a una temporada pasada de laSextaXplica que se vuelve a emitir este fin de semana en laSexta.

*Puedes volver a ver el programa delaSexta Xplica en atresplayer.com.