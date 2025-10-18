Rosa Álvarez, portavoz de víctimas de la DANA, sobre la posible presencia de Mazón en el funeral de Estado: "Le pedimos que no acuda"

El próximo 29 de octubre, justo un año después de la DANA que arrasó con la Comunidad Valenciana, se celebrará un funeral de Estado en homenaje a las víctimas. Desde la asociación de afectado han pedido que Carlos Mazón no asista al acto.

El funeral de Estado para homenajear a las víctimas mortales de la DANA se celebrará el próximo miércoles 29 de octubre, justo un año después de la tragedia, a las 18:00 horas, en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

LaSexta Xplica ha conectado en directo con Rosa Álvarez, portavoz de las víctimas de la DANA, ante la posibilidad de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, acuda al funeral. "No queremos verlo. Sabemos que va a estar invitado por protocolo, por su cargo, no él personalmente", comenta Rosa.

Desde la asociación piden al presidente que delegue su asistencia en otra persona. "Le pedimos que no acuda. Que no acuda Carlos Mazón y delegue si puede, y si no, que no vaya nadie", solicita la portavoz.

Además, recuerda que si Mazón asiste en calidad de presidente, debe asumir también las responsabilidades que conlleva su cargo. "Por eso mismo, que acude por el cargo que ocupa, también es responsable de lo que ocurrió el 29 de octubre. La mayoría de las familias consideramos que es el máximo responsable por ese cargo que ocupe", añade Álvarez.

