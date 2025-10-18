Antonio Valdivia, sobre el porqué del día que declarará Sánchez en el Senado: "El PP ha elegido esa fecha para tapar las vergüenzas de Mazón"

Antonio Valdivia analiza en laSexta Xplica los motivos por los que el Partido Popular ha citado a Pedro Sánchez el 30 de octubre, una fecha que, según él, no ha sido elegida al azar.

Antonio Valdivia, corresponsal político de 'Infolibre', se sienta en la mesa de actualidad de laSexta Xplica para analizar el motivo que ha llevado al Partido Popular para citar a Pedro Sánchez el próximo 30 de octubre.

"La comparecencia del Presidente del Gobierno ya se está preparando en la Moncloa, se está preparando de una manera muy concienzuda. Están viendo las posibles preguntas que puede tener el Partido Popular", comenta el periodista.

Sobre por qué de citarlo ese 30 de octubre, coincide con un día después del funeral de Estado de la DANA que arrasó la Comunidad Valenciana el pasado octubre de 2024.

"El Partido Popular ha elegido esa fecha para tapar las vergüenzas de Carlos Mazón. Va a utilizar esa comparecencia del Presidente del Gobierno para que no se habla de esa nefasta gestión", asegura Antonio Valdivia en laSexta Xplica.

