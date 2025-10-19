Daniel Guzmán presenta su nueva película en laSexta Xplica: "Mezcla el thriller con el drama social"

El actor y director de cine ha asegurado que le "salió" que se hablara de temas sociales como la vivienda en la elaboración de su nuevo largometraje 'La deuda'.

Daniel Guzmán, actor y director de cine, ha estado en laSexta Xplica, donde ha presentado su nueva película 'La deuda'. Un largometraje en el que se tratan varios aspectos sociales como la crisis de la vivienda.

No obstante, ha reconocido a José Yélamo que ha sido "sin querer", simplemente "salió": "No es que quisiera hablar sobre la gentrificación. La película es un poco ambiciosa porque mezcla el thriller con el drama social. Lo social solo es el detonante y el pretexto que arranca el thriller".

"Lo que pasa es que tiene tanto calado y está tanto en el imaginario de la sociedad, que tiene mucha fuerza dentro de la película. Pero en principio es un thriller emocional que habla de nuestra relación con la tercera edad, la relación entre Lucas y Antonia, una persona vulnerable con dependencia que se queda sin casa porque un fondo de inversión adquiere el edificio y hasta dónde está dispuesto a llegar él para evitar la pérdida de la casa", ha añadido.

Ahora bien, como comenta Guzmán, "también habla sobre la culpa, la necesidad de pedir perdón y la búsqueda de afecto sobre el personaje de Susana, una enfermera de la sanidad pública". "El contexto social no era algo que yo quería contar, sino que me salió", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.