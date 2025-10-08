Benjamín Prado, sobre Carlos Mazón: "Su bajeza moral va más allá de la política"

El presidente de la Generalitat ha sido entrevistado por el medio 'Ok Diario' donde ha hablado sobre si se presentará a las próximas elecciones o sobre si estuvo conectado el día de la DANA.

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha sido entrevistado en el medio 'Ok Diario' donde ha dejado la puerta abierta a volver a presentarse a las elecciones, algo que ha dejado en manos de Dios.

"Es aterrador que lo deje todo en manos de Dios este señor que tendría que haber dimitido y, ahora, no solamente no tiene planes de dimitir, sino que deja la puerta abierta a volverse a presentar", expone Cristina Pardo.

Ainhoa Martínez, por su parte, cree que es "coherente que Mazón esté envalentonado". "Después de un año sigue ahí, no ha habido ningún problema y nadie le ha quitado de su puesto", añade la periodista. "El PP tiene un problema muy serio con Mazón", indica.

Mazón, en el mismo medio, ha explicado que él a las 17:30 h estaba conectado y haciendo llamadas para saber cómo iba el CECOPI. Para la periodista, esto no le exculpa, sino que "si a las 17:30 h tú ya sabías cómo estaba la situación y no interrumpiste esa comida, es todavía más grave que estuvieras sin cobertura durante las horas que duró la comida".

"Lo hizo mal hace un año y lo sigue haciendo mal a día de hoy", señala Iñaki López. El presentador señala como el presidente de la Generalitat niega la existencia de unas imágenes que, al final, han acabado en manos de la jueza. "No aprenden, siguen mintiendo y haciendo de esto una bola cada vez más grande", añade, "el activo más tóxico que tiene el Partido Popular es Mazón".

"El PP ovaciona a Mazón cada vez que se reúnen en un congreso", expone Benjamín Prado. "Me parece tal indecencia moral quererse presentar asimismo como la víctima real de la DANA, me parece, verdaderamente, que es que habla de una bajeza moral que va más allá de la política", critica Prado. El escritor señala la falta de empatía, de asunción de responsabilidad y piedad del presidente de la Generalitat con los fallecidos.

