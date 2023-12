Después de vivir en Madrid, la actriz Romana Flores ha tenido que volver a casa de sus padres, tal y como ella misma contó en laSexta Xplica.

"Puedo decir lo difícil que es ser artista en este país, pero no lo voy a hacer. No me voy a dar por vencida porque lucho diariamente por mi sueño, como esas personas que están peleando porque este país sea mejor", defendió.

En este sentido, Romana lanzó varias preguntas al aire: "¿Cuándo vais a bajar el alquiler de la vivienda? ¿Cuándo vais a bajar el alquiler en Madrid para que no tenga que ir a trabajar a la costa?"

"Quiero conseguir mi sueño y no dar mi vida para una hipoteca. ¿Qué me va a quedar de pensión, si llego a tenerla?", añadió.

Además, la actriz recordó que intentó ir a Ibiza a trabajar, pero se encontró con enormes dificultades para encontrar un lugar digno en el que vivir: "Hay un montón de estafas, solo te dan la opción de pagarlo todo a la vez, 7.000 euros. Si voy para trabajar, ¿cómo puedo sacar dinero?".