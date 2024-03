Miguel Ángel Revilla afirmó en laSexta Xplica que el rey emérito "no está en los tribunales por la Constitución española mal interpretada por el Constitucional". "Ese señor no está en los tribunales por un artículo, y está en los países árabes disfrutando del dinero que de allí le han nutrido abundantemente", manifestó, a lo que añadió que, junto con Zaplana y Rato, son "son la cumbre de "la corrupción con mayúsculas". "Koldo es un mindundi al lado de Rato y Zaplana, un chorizo de bajo nivel, porque a estos dos les hemos venerado y han sido aclamados por las masas", subrayó.

Minutos más tarde, el expresidente cántabro señaló que a Rato y Zaplana "les han cazado porque aquel que trinca y roba, primero lo saca fuera para que no lo descubran, pero llega un momento en el que el que roba quiere disfrutarlo. "No hay ningún masoquista que tenga 40 millones de euros y se contente con que le pasen desde Suiza o las Islas Jersey un fax diciéndoles lo que tienen. No, quieren disfrutarlo. Y a este gente les han cazado porque cuando lo han sacado fuera, querían disfrutarlo y lo reciclaron también con testaferros, pero cometieron errores como comprarse un yate de cinco millones", apuntó.

Sin embargo, para Revilla, el rey Juan Carlos I "ha sido listo, porque siempre ha tenido el dinero fuera, nunca lo ha traído". "Si lo hubiera traído, hubiera cantado mucho", expresó, tras lo que finalizó su intervención defendiendo que "no hay mayor signo de ser español que pagar impuestos". "Eso es para mí el españolismo, y lo de estos es una vergüenza", concluyó.