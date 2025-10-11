Revilla, tras el "ánimo, Alberto" de Sánchez a Feijóo: "Es un pim, pam, pum en el que se jalea a uno o al otro"

Revilla analiza en laSexta Xplica el último enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. El expolítico critica la falta de un debate útil y destaca que en las sesiones de control deberían dedicarse a los problemas de los españoles.

Miguel Ángel Revilla visitó el plató de laSexta Xplica para comentar el reciente choque entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno respondió al líder popular con una sola frase: "Ánimo, Alberto".

Se trata de una contestación breve y jocosa, después de que Feijóo le citara en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' y le dijera que para él "se acabó la huida' y que finalmente tendría que declarar ante el Senado.

"El Parlamento es el ejemplo más lamentable de lo que no debería ver la gente y, sobre todo, la juventud", asegura Revilla. Además, añade que, para él, el Congreso de los Diputados debería ser un lugar donde debatir "las cuestiones que afectan de verdad a las personas", como infraestructuras, trenes o vivienda.

"Si vamos a los días de control del Gobierno y eso es un pim, pam, pum donde se jalea a uno o al otro. La gente tiene la impresión de que, tal y como están las cosas, es imposible sacar nada adelante en un Parlamento donde deberían tratarse cuestiones con el consenso de todos", opina Miguel Ángel Revilla.

