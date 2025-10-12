El vaticinio de Revilla para las próximas elecciones: "Va a ser un Gobierno de PP y Vox"

El expresidente de Cantabria no descarta que el PSOE sea el partido más votado y habla de la gran baza de los socialistas: "Puede originarse pánico"

Miguel Ángel Revilla ha realizado una predicción en laSexta Xplica sobre lo que él considera va a ocurrir en las próximas elecciones generales. En sus palabras, el expresidente de Cantabria ve un Gobierno de PP y Vox pero deja la puerta abierta al PSOE.

"El próximo Gobierno de España será de PP y Vox. Sánchez tiene opciones de ser el partido más votado. El PSOE tiene un techo por abajo que no baja del 30% de voto. La derecha, la suma, tiene un 50%", explica.

Y prosigue: "Cuando se acerquen las elecciones puede originarse pánico, que será la gran baza del PSOE".

"Causa pánico, entre los que no me excluyo, que Vox exija que Abascal sea vicepresidente. Un Gobierno con muchos ministerios para un partido antieuropeo con teorías que creo que en España ya estaban superadas es algo que daría mucho miedo a los españoles. Es el gran recurso de la izquierda y del PSOE", ha expresado para terminar.