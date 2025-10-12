Revilla, tajante sobre Ábalos: "Nos toma por idiotas, yo soy juez y le meto un paquete"

El expresidente de Cantabria ha tildado al que fuese ministro de "impresentable" y afirma que el proceso judicial del caso Koldo "está chupado".

Miguel Ángel Revilla ha sido muy claro con la figura de José Luis Ábalos tras los últimos audios de la UCO. El expresidente de Cantabria ha tildado de "impresentable" al que fuera ministro por todo lo que se sabe del caso Koldo.

"Le he conocido. He comido con él alguna vez. Era el responsable de poner en marcha el AVE, que lo hizo, desde Monzón de Campos a Reinosa", ha dicho.

Luego, ha hablado sobre la estrategia de Ábalos y sus comentarios: "Por lo que se le oye en entrevistas y en pasillos... es que nos toma por idiotas".

"Yo soy juez y le meto un paquete. Esto está más o menos probado. Está probado que es su voz, por la Guardia Civil. ¡Son ellos! Es un juicio chupado", ha concluido.