Revilla descarta a Ayuso como candidata a las generales: "Madrid va aparte, en el resto de España no tiene nada que hacer"

El expresidente de Cantabria ha analizado las opciones que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid para liderar a los 'populares' a nivel nacional.

Miguel Ángel Revilla ha estado en laSexta Xplica para analizar junto a José Yélamo el panorama político actual tanto a nivel nacional como internacional. El expresidente de Cantabria, entre otras cosas, ha hablado sobre la opción de que Isabel Díaz Ayuso sea la candidata a las elecciones generales del PP.

Para él, hay cero opciones de que eso pase: "Feijóo va a ser el candidato. Seguro. Completamente. Ayuso tiene un mérito enorme en Madrid por sacar lo que ha sacado, y es un éxito".

"Su lenguaje cala en los madrileños, pero Madrid es una cosa aparte. En el resto de España no tiene nada que hacer", ha expresado.

Y lo explica: "Hay gente que ha hecho encuestas. Una cosa es Madrid y otra es España. El candidato va a ser Feijóo".

"Ya dije que iba a ser él cuando estaba Casado", ha comentado Revilla para concluir.