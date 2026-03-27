Ramoncín, sobre Juan Carlos I: "Tras 30 años la gente se ha enterado de que casi teníamos a Vito Corleone como jefe del Estado"

"Todo lo que se habla de él resultaría normal si se tratara de otros apellidos. De apellidos de películas mafiosas", ha afirmado Ramoncín sobre el rey Juan Carlos I.

En un programa pasado de laSexta Xplica, Ramoncínse mostró muy crítico con la figura del rey Juan Carlos I llegando a decir que "no es emérito" ya que, para él, "emérito es aquel que se retira con todos los honores" y Juan Carlos I "de honores ni sabe, ni conoce".

"Todo lo que se habla de él resultaría normal si se tratara de otros apellidos. De apellidos de películas mafiosas", afirmó rotundo Ramoncín en el plató de laSexta Xplica, donde destacó que le parece "curiosísimo" que después del "estilo de vida que ha llevado haya gente que siga tratando de defenderle".

"El mayor problema es quién paga la fiesta", aseguró el cantante, que recordó: "Cuando la pagamos los ciudadanos queremos saber en qué se gasta nuestro dinero y cómo se produce esa fiesta". "Creo que aquí pasa una cosa gravísima", insistió el colaborador de laSexta Xplica en este vídeo, donde recalcó que los españoles "tenemos a un señor protegido por un artículo pese a tener 13 delitos que lo señalan. Cinco o seis están prescritos y con el resto no se puede hacer nada porque el artículo lo impide".

Por último, Ramoncín se acordó del rey Felipe, del que dijo que "Lo que tiene que hacer, si quiere mantener la jefatura del Estado, es hacer todo lo posible para que la monarquía sea mucho más transparente". "Que no ocurra lo de ahora, que más de 30 años después la gente se ha enterado de que casi teníamos de jefe de Estado a Vito Corleone", sentenció Ramoncín en el vídeo principal de esta noticia.

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