La reacción de Dani Mateo al saber que el rey Juan Carlos quiere ser enterrado con los Reyes Católicos: "Lo que le gusta un trío"

El 'duque de Wyoming Fitz Stuart' y 'Daniel Ruiz Mateo del Condado del Alto Hospitalet', 'Los Aristorrancios', comentan la situación del rey Juan Carlos en Abu Dabi en plena guerra en Irán: "Como se alargue el conflicto, va a pasar más tiempo ahí que un crianza en barrica", señala Dani.

El rey emérito, sin embargo, no tiene planes de ser evacuado y estaría "seguro y de buen humor" en Abu Dabi, donde estaría instalado en una exclusiva suite del Four Seasons de 270 metros cuadrados a 3.000 euros la noche por las obras de reforma en su residencia habitual. "Alá es grande, pero la habitación de Juancar es más grande todavía", comenta Mateo.

La suite cuenta con piscina, una terraza con DJ y un servicio VIP de limpieza de calzado durante toda la noche, por lo que Wyoming cree que Juan Carlos I "está como en la Zarzuela, no deja de entrar gente en su habitación por la noche". "¿Quién no ha necesitado un limpiabotas de urgencia a las tres de la mañana?", se pregunta Dani, para el que eso "es el verdadero estado del bienestar y no colegios gratis para morenitos".

El rey emérito ha decidido suspender su viaje a Sanxenxo para quedarse en Abu Dabi con su nieto Froilán, lo que extraña a Dani porque "si han cerrado los aeropuertos, seguro que también han cerrado los bares".

Por otro lado, el rey Juan Carlos habría expresado su deseo de ser enterrado en Granada junto a los Reyes Católicos. "Lo que le puede gustar a este hombre un trío", reacciona Dani, que sin embargo cree que las cenizas del monarca deberían colocarse en un lugar más adecuado, como una urna o "la barbacoa de Corinna".

