Ramoncín, sobre la elección de los candidatos andaluces: "Me resulta muy cansino, es siempre la misma historia"

El cantante asegura que desde los partidos, "lo que tienen que hacer es empezar a valorar a personas que salgan de las bases, a gente que está en los pueblos, a gente que se conocen en sus ciudades".

El cantante Ramoncín ha analizado en laSexta Xplica la elección de los candidatos que se presentan este domingo a las elecciones autonómicas de Andalucía. El artista cree que deberían reestructurar los partidos y "cambiar las estrategias".

"Lo que tienen que hacer es empezar a valorar a personas que salgan de las bases, a gente que está en los pueblos, a gente que se conocen en sus ciudades. La portavoz que tenía el PSOE en Andalucía estoy seguro que hubiera tenido mejores resultados y esto es casi andar con una bola de cristal", ha explicado.

A su vez, señala que todo esto le "resulta muy cansino porque es siempre la misma historia": "Es cada uno vendiendo su cosa y luego los ciudadanos decidiendo cómo votan".

"Hay una gran pregunta, ¿los ciudadanos qué tal votan? El voto es una cosa maravillosa, cada uno pone el voto como cree, yo no voy a cuestionar cómo votan los ciudadanos, pero el ciudadano vota habitualmente a aquel que le va a beneficiar en su vida, a aquel que lo que le puede ofrecer o lo que le vende, o simplemente los ciudadanos votan ya directamente a aquello que les gusta, a aquello de lo que tienen", ha zanjado.

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