Afra Blanco, sobre las campañas electorales andaluzas: "Ninguna ha estado a la altura de los ciudadanos de Andalucía"

La sindicalista ha señalado que "se ha hablado poco de la gestión y poco de las soluciones": "Se ha hablado poco o nada de dependencia, de ratios en las aulas o de los servicios públicos".

Afra Blanco ha estado en el plató de laSexta Xplica para analizar la campaña y el posible resultado de las elecciones autonómicas de Andalucía que se celebran este domingo, 17 de mayo. Por su parte, asegura que "la campaña no ha estado en ningún caso a la altura de los ciudadanos andaluces".

"Por parte de todos, no parece ninguna campaña salvable o a la altura de los ciudadanos. En términos generales no creo que las últimas campañas autonómicas lo estén en el marco del debate porque entra mucho el ruido, entra la confrontación, entran los símbolos, entran los titulares permanentes...", ha añadido.

Así, ha señalado que "se habla poco de la gestión y poco de las soluciones": "Se ha hablado poco o nada de dependencia, se ha hablado poco o nada de ratios en las aulas, se ha hablado poco o nada de los servicios públicos y sobre todo de las soluciones para eso".

"También parece que ha habido un relato que ha predominado y muy pocas soluciones. Creo que veremos una definición en el marco de estas elecciones. Podemos llegar a ver a un Partido Popular que alcanza una mayoría absoluta y que no necesita a Vox", agrega.

De esta manera, sería "un partido que se aleja y no compra el relato, quizás sí sus políticas, pero no el relato aparente y público de Vox": "Es un mensaje que debería adoptar el propio Alberto Núñez Feijóo, que por cierto, parece bastante desaparecido de esta campaña y no de la mano, desde luego, de Moreno Bonilla".

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