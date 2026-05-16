Ferreras, sobre las elecciones de Andalucía: "Es una auténtica revolución política que puede determinar muchas cosas"

El presentador de Al Rojo Vivo ha calificado la esperada noche electoral de este domingo como "de una intensidad, de una pasión y con unas incógnitas que ahora mismo nadie es capaz de resolver.".

Antonio García Ferreras ha estado en el plató de laSexta Xplica y ha analizado qué podría ocurrir en las elecciones autonómicas de Andalucía, que se celebran este domingo 17 de mayo. "Vamos a ver si Juanma Moreno va a ser capaz de revalidar esos 55 diputados a mayoría absoluta que, como él dice, le permitan ser libre para gobernar o se queda a las puertas y tenga ese lío", ha expresado.

Asimismo, dice que, según las encuestas, podría quedarse "muy cerca" de esos ansiados 55 diputados: "Es impresionante que estemos hablando de que Juanma Moreno, que ha conseguido dibujarse como el yerno perfecto en Andalucía, que ha conseguido dibujar un Partido Popular que puede representar de alguna manera esa España más plural en la derecha, ahora mismo esté intentando revalidar la mayoría absoluta".

"Es que es una auténtica revolución política en este país que puede determinar muchas cosas. Unos pocos cientos de votos, un Adelante Andalucía fuerte pueden descabalgar la mayoría absoluta del PP, pero pueden también hacer que descabalgue aún más el Partido Socialista", ha añadido el periodista.

De esta manera, ha calificado la esperada noche de este domingo como "de una intensidad, de una pasión y con unas incógnitas que ahora mismo nadie es capaz de resolver.".

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