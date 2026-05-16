Ferreras, sobre el PSOE: "Ha dado la sensación de que estaba más preocupado por Cataluña que por Andalucía"
El presentador considera que los 'populares' "se han dibujado como una derecha con un toque andalucista" y que "no sienten ningún tipo de complejo a la hora de expresar esa filosofía andalucista y andaluza".
En laSexta Xplica, Antonio García Ferreras ha abordado el cambio político en Andalucía y ha defendido que una parte del electorado andaluz siente que "nunca va a pedir más que nadie, pero tampoco está dispuesta a aceptar menos que nadie".
Según explicó el periodista, en los últimos años "el PSOE ha dado la sensación de que estaba más preocupado por Cataluña que por Andalucía", una percepción que ha terminado calando entre muchos votantes.
Ferreras considera que los 'populares' se han mostrado "con mucha habilidad" como el PP "de la moderación", "se han dibujado como una derecha con un toque andalucista" y que "no sienten ningún tipo de complejo a la hora de expresar esa filosofía andalucista y andaluza".
"Todo eso es lo que ha hecho que Juanma Moreno, a pesar de algunos errores catastróficos como los cribados, esté disputando de nuevo la mayoría absoluta", afirmó.
