Un psiquiatra forense, sobre el caso Daniel Sancho: "Se puede descuartizar a alguien en tres horas, incluso menos"

José Carlos Fuertes, psiquiatra forense, analizó el crimen de Edwin Arrieta y el perfil de Daniel Sancho en laSextaXplica: "Es un profesional de la cocina y su habilidad con los cuchillos está más que probada".

"¿Se puede realizar el descuartizamiento de una persona en tres horas? Por supuesto que sí, incluso en menos tiempo", afirmó el psiquiatra forense José Carlos Fuertes, en este programa de laSexta Xplica, en su análisis del crimen de Edwin Arrieta.

"Y no podemos olvidar que Daniel Sancho un profesional de la cocina, por lo que su habilidad con los cuchillos y para cortar determinados elementos está más que probada", matizó el experto en el plató.

Fuertes remarcó "no tener tan claro" que Sancho habría matado "en su cabal juicio" a Edwin Arrieta: "Creo que es absolutamente necesario hacer un informe psiquiátrico y psicológico forense muy detallado, y eso no se puede hacer en ocho días".

Sobre las drogas de por medio durante el crimen. "¿Cuánto tiempo han tardado en recoger la muestra? ¿Se han cubierto las garantías legales? ¿Se ha estipulado una cadena de custodia adecuada de esa muestra que establece que no se tomó ningún tipo de sustancia?", se preguntó. "Si la muestra se tomó pasadas 48 horas, se les han podido pasar un montón de sustancias que no van a aparecer en sangre u orina", insistió el experto.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica #CasoSancho.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.