El vídeo de la regañina de Alfonso Arús a sus hijos por su comportamiento en la calle: "Representáis a un programa y a un padre, que soy yo"

"A ver, un momento: vosotros, primero, tenéis una imagen. Estáis representando a un programa y a un padre, que soy yo. Que no me entere de que vais pitando a las pobres 'señoras que...', porque luego dicen: 'Mira los hijos del Arús'", regaña con fingida dureza Alfonso Arús a sus hijos Hans y Arthur en pleno programa de Aruser@s, un momentazo de la semana que recoge el programa también en su versión 'Weekend'.

Y es que el presentador de la sección de deportes y el conductor de Aruser@s Weekend han reconocido que a veces, se ponen un poco nerviosos al volante... y eso es algo que preocupa al icónico y conocido 'showman'.

"Tenemos una imagen y una genética: somos hijos de nuestra madre, que toca el claxon incluso con su hija", responde Hans señalando directamente a Angie Cárdenas, que ya se temía que al final iba a acabar cobrando ella.

El pequeño de la familia no duda en tirar de la manta, como vemos en el vídeo sobre estas líneas.

