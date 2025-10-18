El análisis de un psiquiatra forense sobre Daniel Sancho: "Es un profesional de la cocina, su habilidad con los cuchillos está probada"

El psiquiatra forense analizó el crimen de Edwin Arrieta en laSexta Xplica y advirtió: "Se puede descuartizar a alguien en tres horas, e incluso menos". Además, subrayó que era "absolutamente necesario realizar un informe psiquiátrico" a Daniel Sancho.

José Carlos Fuertes analizó en el plató de laSexta Xplica el crimen de Edwin Arrieta. El psiquiatra forense afirmó que es posible descuartizar “a una persona en tres horas, e incluso en menos tiempo”, y subrayó la pericia de Daniel Sancho como cocinero: "Su habilidad con los cuchillos y para cortar determinados elementos está más que probada".

Fuertes también destacó la necesidad de realizar un informe psiquiátrico y psicológico forense exhaustivo, advirtiendo que "eso no se puede hacer en ocho días".

El experto cuestionó además la presunción de que Arrieta fue asesinado en pleno juicio mental y la ausencia de sustancias implicadas en el crimen: "Se está dando por sentado que ha matado en su cabal juicio, y yo no lo tengo claro. ¿Cuánto tiempo han tardado en recoger la muestra? ¿Se han respetado las garantías legales? ¿Se ha establecido una cadena de custodia adecuada que asegure que no se tomó ningún tipo de sustancia?".

Fuertes insistió en que, si la muestra se recogió pasadas 48 horas, "se podrían haber metabolizado muchas sustancias que no aparecerían ni en sangre ni en orina".

*Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de laSexta Xplica.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.com.