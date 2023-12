Equipo de Investigación, en un programa estrenado en septiembre, ha tenido acceso a los vídeos que grabaron las cámaras de seguridad de diferentes establecimientos de Tailandia. Estas inquietantes imágenes recogieron buena parte de los movimientos de Daniel Sancho a su llegada a la isla Koh Phangan, donde, supuestamente, asesinó al cirujano colombiano Edwin Arrieta.

En un vídeo, se ve cómo Daniel Sancho, que llevaba dos días en la isla, se dirigió en la moto alquilada al muelle y acudió a recoger a Edwin Arrieta. Este llegó el 2 de agosto a Koh Phangan, entre otros turistas. A las 15.18 horas de la tarde, la cámara del establecimiento donde alquiló la moto, grabó a ambos.

Veinte minutos más tarde, a las 15.37 horas, otra cámara les captó de nuevo. Recorrieron 12 kilómetros y se adentraron en Bougain Villas, un complejo de bungalós independientes, con jardín y piscina privada, a solo 300 metros de la playa. "No es el mismo hotel a donde estuvo días antes Daniel", cuenta Gema Peñalosa, periodista de El Mundo. Lo cierto es que no tenían previsto pasar las vacaciones en este sitio, y Daniel hace una nueva reserva en este hotel a su nombre, pero Edwin no aparece.

Más tarde, se vuelve a ver a Daniel Sancho en una primera salida hacia la playa. La cámara de un restaurante de la playa, muy próximo al hotel, sitúa a Daniel en este punto a las 19.57 horas. Está solo y camina junto al mar con una bolsa. Y ahí intenta alquilar un kayak, pero debido a la hora es muy tarde, las propietarias lo desaconsejan. Pero consigue comprar una piragua y se introdujo en el mar.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de septiembre*