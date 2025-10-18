Monrosi explica por qué ya no hay tanto "desgaste" en el Gobierno por el caso Koldo: "Por el nivel de la oposición"

El periodista ha señalado que la oposición sostiene que "todo es corrupción" y termina hablando de todo menos de la "corrupción de verdad".

Esta semana se han producido las nuevas comparecencias de José Luis Ábalos y Koldo García en el marco de la presunta trama corrupta en la que estarían implicados, aunque ambos se acogieron a su derecho a no declarar.

Y, para José Enrique Monrosi, su situación procesal "le interesa bastante poco a la ciudadanía", como ha comentado en laSexta Xplica: "Empieza a existir una demanda de concreción de la causa. Una causa en la había grandes expectativas y que seguramente haga falta tiempo, pero no se ha conseguido constatar algunos indicios que sí son bastante obscenos. Estamos en la inconcreción".

Además, el periodista ha señalado que este caso ha pasado de "casi tumbar al Gobierno" a que se de por "amortizado": "Políticamente, me parece interesante qué ha pasado para que este caso, antes del verano, haya estado a punto de tumbar a este Gobierno, como el propio Pedro Sánchez reconoció, y ahora se de por encapsulada, amortizada y, a tenor del resultado de las encuestas, ya no genera tanto desgaste".

"Y creo que hay claves que son relevantes. En primer lugar, el nivel de la oposición. Asistir cada semana a los debates parlamentarios refleja una oposición absolutamente perdida y con una estrategia en la que sostienes que todo es corrupción y hablas de todo menos de la corrupción de verdad. Y luego, la causa tampoco ha llegado a constatar que sea un caso estructural que afecte a la financiación del PSOE. Eso a día de hoy no se ha demostrado", ha concluido.

