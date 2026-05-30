La pregunta de Rita Maestre a Andrea Levy: "¿Me vas a decir tú de qué partido puedo ser?"

En sus palabras, ha hablado de una Justicia "a dos velocidades" y recuerda el 'caso Montoro': "Aún no se ha sentado en el banquillo por una causa que empezó en 2018".

Rita Maestre, de Más Madrid, ha estado en laSexta Xplica para hablar de todo lo que rodea al PSOE y al PP después de la entrada de la UCO en Ferraz. "Lleváis diez años sin gobernar y aún no han terminado de juzgarse las causas que empezaron cuando estabais en el Gobierno", ha dicho ante Andrea Levy.

"Es evidente que hay una Justicia que va a dos velocidades. Montoro aún no se ha sentado en el banquillo por una causa que comenzó en 2018. Hay otras que con este Gobierno van en Fórmula 1", ha expuesto.

Y ha continuado: "Tengo la enorme ventaja de no ser ni del PSOE ni del PP, que es un derecho democrático. ¿O me vas a decir tú de qué partido puedo ser?"

"En mi partido no hay una sola condena por corrupción", ha expresado para concluir.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido