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La pregunta de Rita Maestre a Andrea Levy: "¿Me vas a decir tú de qué partido puedo ser?"

En sus palabras, ha hablado de una Justicia "a dos velocidades" y recuerda el 'caso Montoro': "Aún no se ha sentado en el banquillo por una causa que empezó en 2018".

Rita Maestre, a la izquierda; Andrea Levy, a la derecha

Rita Maestre, de Más Madrid, ha estado en laSexta Xplica para hablar de todo lo que rodea al PSOE y al PP después de la entrada de la UCO en Ferraz. "Lleváis diez años sin gobernar y aún no han terminado de juzgarse las causas que empezaron cuando estabais en el Gobierno", ha dicho ante Andrea Levy.

"Es evidente que hay una Justicia que va a dos velocidades. Montoro aún no se ha sentado en el banquillo por una causa que comenzó en 2018. Hay otras que con este Gobierno van en Fórmula 1", ha expuesto.

Y ha continuado: "Tengo la enorme ventaja de no ser ni del PSOE ni del PP, que es un derecho democrático. ¿O me vas a decir tú de qué partido puedo ser?"

"En mi partido no hay una sola condena por corrupción", ha expresado para concluir.

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