Un inversor inmobiliario, sobre por qué los jóvenes no se independizan: "Están pensando en el ocio, el salir, no ahorrar y no esforzarse"

Antonio Laureiro, inversor inmobiliario, afirma que los jóvenes podrían acceder a una vivienda si se centraran en ahorrar y trabajar. La sindicalista Afra Blanco y Marta Carmona (Más Madrid), le responden.

José Yélamo hacía referencia durante el debate de anoche en laSexta Xplica a la manifestación convocada para esta mañana en la capital por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y preguntaba a los presentes si tenían intención de acudir a la marcha.

Antonio Laureiro, inversor inmobiliario, reaccionaba entonces a los datos expuestos por Antonio Lobato, quien había señalado en el programa que los jóvenes de entre 16 y 34 años tienen cada vez más dificultades para emanciparse. "La gente joven lo que está pensando es en el ocio, en salir, en no ahorrar y en el no esforzarse", afirmaba, desatando inmediatamente las protestas de varios participantes del debate.

"Yo entiendo que ha dicho una cosa que a lo mejor a alguno no os gusta, claro, pero dejad que lo explique y luego vamos abriendo el hueco", intervenía el presentador para tratar de rebajar la tensión en el plató.

Laureiro defendía entonces que tenía "una propuesta seria" sobre la mesa: "Yo propongo pisos y lo hago porque tengo un grupo de inversores, unos pisos de 50.000 - 60.000 euros, que son muy asequibles. Pero son un tercero en Valencia".

La sindicalista Afra Blanco le preguntaba rápidamente por la ubicación exacta de esas viviendas y el inversor acababa admitiendo que no estaban situadas en zonas tensionadas, sino en un pueblo, un matiz que Blanco consideró especialmente relevante. "A lo que voy es que si tú le dices a una persona joven que tienes un piso por 60.000 euros en un tercero sin ascensor y te dicen que 'turuleta'", protestaba Laureiro, provocando de nuevo la indignación de parte de los colaboradores.

"¿Estás vendiendo el ascensor como un lujo? ¿De verdad?", le reprochaba Marta Carmona, de Más Madrid. "Gracias a nosotros, vosotros tenéis alquileres", respondía él.

"Los salarios de las familias se van a pagar el alquiler y la cifra sube cada vez más. ¿Eso en qué beneficia a las familias?", insistía Carmona. Laureiro rechazaba que la responsabilidad fuera "culpa del inversor" y señalaba directamente al Gobierno. "Lo que veo es que hay muchas oportunidades y que lo que pasa que la gente joven no aprieta la máquina", añadía.

El inversor presumía además de tener 36 años y acumular nueve propiedades inmobiliarias. "¿Y tienes nueve propiedades por dejar de tomar cañitas por las tardes?", ironizaba Sara Bonmatí, diputada del PSOE y también presente en el debate. " El 98 % de los jóvenes de este país no pueden emanciparse porque deberían dedicar todo su sueldo al alquiler", le recordaba.

"Tienes nueve casas y hay ocho familias que lo pasan fatal para que tú ganes dinero", le acusaba finalmente Marta Carmona.

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