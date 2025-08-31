Pilar Velasco, tras haber visitado EEUU: "Me he encontrado un Estado fallido con dinero"

La periodista, que ha visitado este verano el país presidido por Donald Trump, ha explicado que "cuando uno entra ahora a Estados Unidos, tiene miedo".

Pilar Velasco ha visitado recientemente Estados Unidos y ha detallado en laSexta Xplica lo que se ha encontrado en su viaje al país presidido por Donald Trump: "Me he encontrado, o he percibido, un Estado fallido con dinero. Se percibe en prácticamente todo. Uno entra ahora a Estados Unidos y tiene miedo".

"Si es un profesor universitario, puede ser rechazado en la frontera por sus pensamientos. Si uno se mueve por EEUU, te da la sensación de que tampoco las instituciones te protegen. Lo que ves en la calle es el fracaso de un Estado que protege a sus ciudadanos", ha añadido.

La periodista ha señalado que el Estado de bienestar "está siendo desmantelado" en Estados Unidos "porque solo el ciudadano puede vivir de lo que genera él mismo": "Se están desmantelando las ayudas sociales, sanitarias, al colectivo LGTBI... Como las considera ideológicas, las está barriendo".

Pese a todo, Velasco ha reconocido cierto apoyo social al republicano, aunque ha especificado que no se encuentra en las grandes ciudades, sino en los estado del interior del país.

