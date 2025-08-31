Este hombre ya no paga luz ni gas en su casa gracias a la energía solar: "Tengo una central eléctrica y térmica"

José Fernández, un vecino del municipio madrileño de Aravaca, instaló 18 placas solares que incluso le han llevado a dejar de pagar la gasolina de su coche. "Está consumiendo solo energía fotovoltaica. Es decir, estoy cargando el coche gratis", explica.

José Fernández, un vecino del municipio madrileño de Aravaca, ha conseguido dejar de pagar facturas energéticas gracias a la energía solar. Él y 160 de sus vecinos de urbanización, que ahora producen su propia energía gracias a las placas solares.

En un programa de Equipo de Investigación de 2023, Fernández cuenta que cada uno gastó 5.600 euros en el proyecto aunque, en realidad, hubo que desembolsar tan solo 800 euros. El resto lo cubrieron con las ayudas de la Comunidad de Madrid. A partir de ahí, con la instalación de las placas, comenzaron a ahorrar un 70% en su factura de la luz, unos 413 euros al año.

Fernández explica que gracias a sus 18 placas que le hacen de "central eléctrica y térmica" y de fuente de suministro para su vehículo ya no tiene que pagar luz, calefacción y gasolina. "Mi coche está consumiendo solo energía fotovoltaica. Es decir, estoy cargando el coche gratis", señala y aclara que tan solo gastaba el 60 o 70% de la energía que producía y el resto la inyectaba en la red.

