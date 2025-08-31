Pedro Rodríguez explica por qué podría desmoronarse la estrategia económica de Trump si se prohíben los aranceles

El profesor en Relaciones Internacionales ha detallado que el presidente estadounidense tiene planeado cubrir el déficit de su país con los ingresos de los gravámenes que ha puesto al resto del mundo.

Persecución a los migrantes, imposición de aranceles a sus socios comerciales, despliegue de militares en las calles, recortes públicos... Las políticas de Donald Trump están revolviendo el panorama en Estados Unidos, pero como ha explicado Pedro Rodríguez en laSexta Xplica, hasta que sus medidas le pasen factura seguirá en su línea.

. Pese a toda la intervención, el proteccionismo, la política industrial, el mangoneo de las empresas privadas..., la economía estadounidense no ha colapsado. ¿Cuándo encontrará un tope? Cuando todas estas actuaciones y abusos pasen factura", ha señalado el profesor de Relaciones Internacionales.

Y ha destacado que los aranceles, y su posible prohibición por un tribunal estadounidense, puede ser el primer paso porque su 'milagro económico' está basado en ellos: "Ahora tiene un problema. Él ha recortado los impuestos, sobre todo a las rentas más privilegiadas y tiene un agujero en el déficit tremendo. ¿Y cómo quiere tapar ese agujero? Con los ingresos de los aranceles. Si se queda sin esos ingresos, ese 'milagro económico' empieza a fallar".

"La medida estrella de los aranceles tiene esa trascendencia. Aguantará hasta que la complicidad se extienda porque vemos a las grandes empresas y a los grandes inversores ser héroes del silencio", ha concluido.

