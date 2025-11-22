Pilar Velasco, "expectante" ante la sentencia al fiscal general: "A ver qué creatividad jurídica utilizan para la condena"

La periodista analiza en laSexta Xplica la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado por revelación de secretos. Critica que se haya anunciado el fallo sin sentencia y señala la fuerte expectación por conocer los argumentos jurídicos.

En este vídeo de laSexta Xplica, la periodista Pilar Velasco analiza el fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, juzgado por un delito de revelación de secretos.

El pasado jueves se hizo pública la decisión del Supremo de inhabilitar a García Ortiz, pero la sentencia aún no se ha redactado y, por tanto, se desconocen los argumentos que han llevado a su condena.

"La condena sin sentencia me parece metafórico y representativo de todo lo que ha sido la instrucción en la sala segunda del Supremo con el caso del fiscal general del Estado", comenta Pilar Velasco. Además, asegura que todo el mundo está "expectante" por conocer la resolución. "Por mi parte, para ver qué creatividad jurídica, qué argumentos se van a utilizar para la condena", opina la periodista.

Velasco también señala que, si el Supremo justifica la publicación del fallo sin sentencia para evitar filtraciones, estaría "invalidando su condena" a García Ortiz.

"La sala segunda del Supremo, claro que se puede equivocar en una deliberación absolutamente polarizada. Podrían haber utilizado un poco más de tiempo en deliberar y en haber intentado convencer a sus dos compañeras progresistas para que la mitad de la sociedad no piense que es una sentencia política, dado que son cinco conservadores y dos progresistas", analiza la periodista en este vídeo de Xplica.

