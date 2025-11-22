Margallo, sobre el juicio al fiscal general: "Es trágico que el Gobierno insinúe que los jueces obedecen directrices políticas"

En laSexta Xplica, el exdiputado ha señalado al Ejecutivo por sus dudas con respecto a la independencia del poder judicial: "Es trágico que no se respete a los jueces".

José Manuel García-Margallo ha sido muy claro en su valoración sobre el juicio y la resolución a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. El exdiputado del PP ha tildado de "dramático y trágico" lo sucedido: "Es la primera vez en una democracia y llevamos bastantes años que un fiscal general asiste a un procedimiento sin dimitir y le condenan en el Tribunal Supremo".

"Es trágico que el Gobierno insinúe que los jueces obedecen directrices políticas y no son independientes. Si es así deberían haber pedido su reprobación y si han actuado de forma contraria a la independencia tienen que presentar una denuncia en comisaría por prevaricación", ha afirmado.

Y ha continuado en la misma idea: "Es trágico que no se respete a los jueces, que la Fiscalía impugne el trabajo de la UCO que es el instrumento para luchar contra la corrupción".

"Esto es lo que se lee en la prensa extranjera. Aquí todos estamos alineados, lo importante no es lo que pasa si no a quién le pasa", ha expresado sobre el asunto, lamentando que se ponga "en duda" las instituciones democráticas.

