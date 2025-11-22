Ahora

Reflexión en laSexta Xplica

Miguel Ángel Campos, tras la condena al fiscal general: "La infalibilidad no es inherente al Tribunal Supremo; se pueden equivocar"

El periodista de 'Cadena Ser' ha destacado que "el primero que ha filtrado un fallo sin dar a conocer la sentencia ha sido el Tribunal Supremo".

Miguel Ángel Campos

Miguel Ángel Campos ha reaccionado en laSexta Xplica a la condena al fiscal general del Estado expresando que "dijo el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Robert H. Jackson: 'Somos infalibles porque somos los últimos, no somos los últimos porque seamos infalibles', con lo cual la infalibilidad no es inherente al Tribunal Supremo".

"Por supuesto que no y se pueden equivocar, y tal vez se hayan equivocado, y tal vez hayan incurrido en una nulidad por contaminación objetiva en esta causa, porque cinco de los siete jueces que han acabado sentenciando se pronunciaron sobre la admisión de la causa y, por tanto, sobre la imputación del fiscal general", ha señalado el periodista de 'Cadena Ser', tras lo que ha advertido de que "esto solo acaba de empezar".

Así, Campos ha declarado que "el primero que ha filtrado un fallo sin dar a conocer la sentencia ha sido el Tribunal Supremo". "No creo que haya sido a propósito, pero desde luego se consigue o se puede conseguir el papel de anestesiar a la sociedad. Si das el fallo, pero no das la argumentación jurídica, a lo mejor después la sociedad no tiene tanto interés en estudiar la argumentación que ha servido para esta condena", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los aliados de Ucrania rechazan el plan de paz de Trump porque "requiere de trabajo adicional"
  2. Rufián, sobre el juicio al fiscal general: "El PSOE pactó con el PP el CGPJ, con su pan se lo coman"
  3. El exobispo de Cádiz se defiende y tacha de "injusta y falsa" la acusación de abusos sexuales a un menor
  4. Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras el aviso de EEUU del aumento de la actividad militar
  5. La clínica dental que atendió a la niña fallecida en Alzira no tenía autorización para realizar sedación intravenosa
  6. Infantas, personalidades y nietos en el extranjero incluidos: Juan Carlos I reúne a toda la familia por los 50 años de la monarquía