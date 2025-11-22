Miguel Ángel Campos, tras la condena al fiscal general: "La infalibilidad no es inherente al Tribunal Supremo; se pueden equivocar"

El periodista de 'Cadena Ser' ha destacado que "el primero que ha filtrado un fallo sin dar a conocer la sentencia ha sido el Tribunal Supremo".

Miguel Ángel Campos ha reaccionado en laSexta Xplica a la condena al fiscal general del Estado expresando que "dijo el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Robert H. Jackson: 'Somos infalibles porque somos los últimos, no somos los últimos porque seamos infalibles', con lo cual la infalibilidad no es inherente al Tribunal Supremo".

"Por supuesto que no y se pueden equivocar, y tal vez se hayan equivocado, y tal vez hayan incurrido en una nulidad por contaminación objetiva en esta causa, porque cinco de los siete jueces que han acabado sentenciando se pronunciaron sobre la admisión de la causa y, por tanto, sobre la imputación del fiscal general", ha señalado el periodista de 'Cadena Ser', tras lo que ha advertido de que "esto solo acaba de empezar".

Así, Campos ha declarado que "el primero que ha filtrado un fallo sin dar a conocer la sentencia ha sido el Tribunal Supremo". "No creo que haya sido a propósito, pero desde luego se consigue o se puede conseguir el papel de anestesiar a la sociedad. Si das el fallo, pero no das la argumentación jurídica, a lo mejor después la sociedad no tiene tanto interés en estudiar la argumentación que ha servido para esta condena", ha concluido.

