Ahora

"Le deja en mal lugar"

Martín Bianchi tilda de "error garrafal" que Juan Carlos I afirme que debe ser rey a Franco: "¿En qué lugar queda la Constitución?"

El periodista, en laSexta Xplica, ha afirmado que el 50 aniversario de la monarquía "se debería empezar a celebrar en un par de años".

Martín Bianchi

Martín Bianchi ha estado en laSexta Xplica para analizar el libro de memorias de Juan Carlos I. En sus palabras, el periodista de 'El País' considera un "error garrafal" que el emérito diga que le debe a Franco ser rey de España.

"¿En qué lugar quedan la Constitución de 1978 y el referéndum en el que se dijo 'sí'?", se cuestiona Bianchi, que afirma que lo sucedido desde 1975 hasta ese año era "preconstitucional y una ilegalidad de hecho".

"Que se olvide de eso y de los españoles y que diga que fue por Franco les deja en mal lugar a él y a la institución. Su hijo ha heredado todo eso, y si el padre considera que el origen es ilegal...", ha expresado.

En ese sentido, habla del 50 aniversario de la monarquía: "Se debería empezar a celebrar en un par de años".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo saca toda su artillería contra Sánchez y afirma que el listón ético del PSOE "está en el subsuelo": "Han perdido todo límite"
  2. Las contradicciones de González Amador en el juicio al fiscal general: dos respuestas derrumbaron el relato de la pareja de Ayuso
  3. De la tensión a las incógnitas: prosiguen las negociaciones de PP y Vox para elegir al sustituto de Mazón
  4. Polémica en Madrid por los errores en las notificaciones del cribado de cáncer de colon: casi 600 afectados, una incidencia técnica y la denuncia de Más Madrid
  5. Otros dos agentes resultaron heridos en el tiroteo en una 'guardería de droga' de Isla Mayor: "Cárgate a esos perros"
  6. Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena en Madrid por "una fuerte gastroenteritis"