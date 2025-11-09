Martín Bianchi tilda de "error garrafal" que Juan Carlos I afirme que debe ser rey a Franco: "¿En qué lugar queda la Constitución?"

El periodista, en laSexta Xplica, ha afirmado que el 50 aniversario de la monarquía "se debería empezar a celebrar en un par de años".

Martín Bianchi ha estado en laSexta Xplica para analizar el libro de memorias de Juan Carlos I. En sus palabras, el periodista de 'El País' considera un "error garrafal" que el emérito diga que le debe a Franco ser rey de España.

"¿En qué lugar quedan la Constitución de 1978 y el referéndum en el que se dijo 'sí'?", se cuestiona Bianchi, que afirma que lo sucedido desde 1975 hasta ese año era "preconstitucional y una ilegalidad de hecho".

"Que se olvide de eso y de los españoles y que diga que fue por Franco les deja en mal lugar a él y a la institución. Su hijo ha heredado todo eso, y si el padre considera que el origen es ilegal...", ha expresado.

En ese sentido, habla del 50 aniversario de la monarquía: "Se debería empezar a celebrar en un par de años".

